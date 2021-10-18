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    Нигматуллин: Вратаря лучше, чем Максименко, «Спартак» не найдет

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    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

    Александр Максименко
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    Александр Максименко

    «Считаю, что критика, которая идет в сторону Максименко после дерби, незаслуженная. Почему? Забили два мяча, один из которых был реализован с выхода 1 на 1. А в первом пропущенном считают, что Максименко ошибся на выходах, но он, честно говоря, понесся исправлять ошибку защитника.

    В принципе на ближней штанге вратарю вообще делать нечего, там должен стоять высокий защитник, который все эти мячи должен сносить, — это классика советского футбола. Не знаю, что изменилось сейчас, но в ту точку вратарь просто физически не успевает добежать. С углового, я считаю, вратарю там делать нечего.

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    • Может, по современным тенденциям футбола, что-то изменилось, не знаю. Здесь я вижу грубую ошибку защитников, которые позволили расстреливать Максименко. Вратарю на ту позицию успеть крайне сложно, потому что игроки атакующей команды уже там находятся.

    Витория после матча сказал, что доверяет Максименко, и правильно делает. Потому что лучше вратаря "Спартак" не найдет. Красно-белым нужно наладить другие игровые моменты в команде. А сейчас почему-то решили, что все проблемы из-за вратаря, с чем я категорически не согласен», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

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