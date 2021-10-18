Мостовой: Летом мог перейти в «Локомотив», но Семак попросил остаться

Полузащитник «Зенита»сообщил, что летом мог перейти в московский

«Тяжеля ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем (Семаком), обменялись мнениями и решили оставить всё как есть. Моя цель — играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.

Рассматриваю ли вариант с уходом в другую команду? Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть.

Летом был вариант с "Локомотивом". Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в "Локомотив". Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У "Зенита" же много матчей — чемпионат, Лига чемпионов, Кубок. Но пока игровой практики мало. Как будет дальше — посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело», — приводит слова Мостового «Российская газета».