Лунин может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Голкипер мадридского «Реала»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации Fichajes, украинского вратаря планирует приобрести дортмундская «Боруссия».

Лунина хочет видеть в команде главный тренер «Боруссии» Марко Розе.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть «Реал» из-за отсутствия игровой практики.

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».