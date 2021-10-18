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    Лунин может перейти в дортмундскую «Боруссию»

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    Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    По информации Fichajes, украинского вратаря планирует приобрести дортмундская «Боруссия».

    Лунина хочет видеть в команде главный тренер «Боруссии» Марко Розе.

    Ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть «Реал» из-за отсутствия игровой практики.

    Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

    Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».

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