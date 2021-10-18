ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром»
  • 12:14
    • Стал известен состав тренерского штаба сборной России на ОИ-2022, Ковальчук назначен генменеджером
  • 13:04
    • Веснина снялась с Кубка Кремля
  • 12:39
    • Жамнов рассказал о роли Знарка в сборной России
  • 11:55
    • Карасев будет работать на матче ЛЧ «Янг Бойз» — «Вильярреал»
  • 11:08
    • Газинский и Вандерсон больше не сыграют за «Краснодар» в этом году
    Все новости спорта

    Черноморец Од — Верес прямая трансляция 18.10.2021, смотреть онлайн

    Черноморец Од — Верес: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Черноморец Од» — «Верес» в чемпионате Украины по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Верес» — «Черноморец Од» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черноморец Од» — «Верес». Коэффициент ставки — 2.08.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Черноморец Од — Верес.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Черноморец Од — Верес.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» дожмут «Кристал Пэлас»?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Кто затащит столичное дерби?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Закономерность будет соблюдена?
  • «Эспаньол» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Интер — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры