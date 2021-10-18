Арсенал Лондон — Кристал Пэлас: смотреть онлайн трансляцию 18.10.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Арсенал Лондон» занимает 13 место с 10 очками, «Кристал Пэлас» — 15 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Арсенал Лондон» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Лондон»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Арсенал Лондон» — «Кристал Пэлас».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Арсенал Лондон» и «Кристал Пэлас» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.