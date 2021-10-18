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    Алавес — Бетис прямая трансляция 18.10.2021, смотреть онлайн

    Алавес — Бетис: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Алавес Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:00 начнётся прямая трансляция матча «Алавес» — «Бетис» в испанской Примере.

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    В турнирной таблице «Алавес» занимает 19 место с 3 очками, «Бетис» — 10 место с 12 очками.

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Алавес» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.15.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Бетис».

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    Матч между командами «Алавес» и «Бетис» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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