«ПСЖ» хочет обменять Икарди на Агуэро

Нападающий «Барселоны»может перейти в, чтобы играть в одной команде с Лионелем Месси.

Как сообщает El Nacional, «ПСЖ» готов обменять Мауро Икарди на Агуэро.

Отмечается, что в этой сделке заинтересован Месси, который по-прежнему хочет играть вместе с Агуэро.

Кроме того, источник утверждает, что Икарди пока так и не удалось найти общий язык с Месси.

Агуэро перешел в «Барселону» перед началом текущем сезоне только ради того, чтобы играть вместе с Месси, который так и не смог продлить контракт с каталонским клубом и в начале августа перешел в «ПСЖ».

Ранее Агуэро признался, что его шокировал уход Месси из «Барселоны».