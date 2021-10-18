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    «ПСЖ» хочет обменять Икарди на Агуэро

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    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может перейти в «Пари Сен-Жермен», чтобы играть в одной команде с Лионелем Месси.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    Как сообщает El Nacional, «ПСЖ» готов обменять Мауро Икарди на Агуэро.

    Отмечается, что в этой сделке заинтересован Месси, который по-прежнему хочет играть вместе с Агуэро.

    Кроме того, источник утверждает, что Икарди пока так и не удалось найти общий язык с Месси.

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    • Агуэро перешел в «Барселону» перед началом текущем сезоне только ради того, чтобы играть вместе с Месси, который так и не смог продлить контракт с каталонским клубом и в начале августа перешел в «ПСЖ».

    Ранее Агуэро признался, что его шокировал уход Месси из «Барселоны».

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