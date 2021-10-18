«ПСЖ» хочет обменять Икарди на Агуэро

Серхио Агуэро Фото: globallookpress.com
Как сообщает El Nacional, «ПСЖ» готов обменять Мауро Икарди на Агуэро.
Отмечается, что в этой сделке заинтересован Месси, который по-прежнему хочет играть вместе с Агуэро.
Кроме того, источник утверждает, что Икарди пока так и не удалось найти общий язык с Месси.
Агуэро перешел в «Барселону» перед началом текущем сезоне только ради того, чтобы играть вместе с Месси, который так и не смог продлить контракт с каталонским клубом и в начале августа перешел в «ПСЖ».
Ранее Агуэро признался, что его шокировал уход Месси из «Барселоны».