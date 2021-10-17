Витория: Мы заслужили ничью в матче с достойным соперником

Главный тренер «Спартака»подвели итоги матча с(2:2) в рамках 11-го тура РПЛ.

«Это была сложная игра. Конечно, мы не во всех моментах, которых планировали, были хороши. Против нас был очень достойный соперник. И мы заслужили ничью, которую получили.

Надо понимать, что у нас отсутствовали некоторые игроки — Промес, Умяров, Понсе, Хендрикс. Плюс мы пропустили первыми, "Динамо" оказалось в комфортной ситуации. Но у нас вышли три игрока, которые изменили игру, вдохнули в нее новую жизнь.

Не видел фотографий или видео потасовки, чтобы говорить конкретно. Хотелось бы дать комментарий по судье, который в данном вопросе должен был отследить эту ситуацию, развести игроков, которые были на эмоциях и немного потеряли голову. Но не хотелось бы судить кого-то в этой ситуации.

Может, Максименко и совершал ошибки, но я в него верю. И у вратарей, и полевых бывают моменты, когда они замешкались. Максименко — молодой игрок, у него огромный потенциал, очень ценю его работу. Бывают разные моменты, но это можно подкорректировать. Хочу сказать, что Максименко — хороший игрок.

Мы много атакуем, но надо отметить, что некоторые важные игроки пропускали эту игру. Я доверяю нашим нападающим, это качественные игроки. Единственный способ улучшить игру в атаке — это работать», — сказал Витория «Матч ТВ».

После матча «Спартак» занимает в таблице 7-е место, имея в активе 11 очков.