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    Шварц: Очень эмоциональное и интенсивное дерби с большим накалом

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби с большим накалом. На протяжении большей части матча мы показали качественную игру, создали много моментов, но в концовке не хватило концентрации и хладнокровия.

    Хорошо выбегали в контратаки, но не хватало более точных передач. Тюкавин мог забивать третий мяч, но, к сожалению, это не случилось.

    "Спартак" воспользовался своими стандартами, у нас была небольшая неразбериха, что привело к двум пропущенным мячам. Но я все равно хочу поблагодарить команду за эту игру.

    Что произошло во время потасовки между игроками "Динамо" и "Спартака"? Не видел, с чего всё началось, но потом очень эмоционально повел себя Жиго, немного не сдержал эмоций.

    Но дерби — это накал страстей, благо, что рефери игру успокоил, взял под контроль и дальше конфликтных ситуаций не было. Не считаю, что была провокация Жиго», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    После этого матча «Спартак» занимает в таблице седьмое место с 11 очками, а «Динамо» располагается на третьей позиции, набрав 20 очков.

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