Сельта — Севилья: смотреть онлайн трансляцию 17.10.2021

В 17:15 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

В турнирной таблице «Сельта» занимает 15 место с 7 очками, «Севилья» — 4 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Сельта» — «Севилья» 3:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сельта»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Севилья». Коэффициент ставки — 1.93.

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Матч между командами «Сельта» и «Севилья» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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