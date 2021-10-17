Нобоа: У «Ростова» хорошая команда, они боролись до конца

Полузащитник «Сочи»прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с(3:2).

«Самое главное — что набрали три очка. Тяжелая игра. Для нас это как дерби, южное дерби. У них хорошая команда, они боролись до конца. Очень важная победа.

В прошлом году "Сочи" был пятым, и наш руководитель [Борис Ротенберг] сказал: "Если можем быть пятыми, то почему не можем быть четвертыми, третьими, вторыми?" Сейчас мы думаем так, но двигаемся шаг за шагом.

Поля одинаковы для всех. Естественно, сегодня было скользко, но это лучше, чем было раньше. Когда поле хорошее, мы играем лучше, быстрее.

Поэтому сегодня мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме», — сказал Нобоа в эфире «Матч Премьер».