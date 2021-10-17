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    Метц — Ренн прямая трансляция 17.10.2021, смотреть онлайн

    Метц — Ренн: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Лига 1 Метц Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Метц» — «Ренн» в Лиге 1.

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    В турнирной таблице «Метц» занимает 18 место с 6 очками, «Ренн» — 12 место с 12 очками.

    Последний матч между собой: «Метц» — «Ренн» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Метц» — «Ренн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Метц» — «Ренн».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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