Металлург Липецк — Балтика: смотреть онлайн трансляцию 17.10.2021

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Металлург Липецк» занимает 17 место с 15 очками, «Балтика» — 13 место с 21 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Металлург Липецк»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Липецк» — «Балтика». Коэффициент ставки — 2.17.

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