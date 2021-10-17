Кубань — КамАЗ прямая трансляция 17.10.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «Кубань» занимает 20 место с 11 очком, «КамАЗ» — 10 место с 24 очками.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кубань» — «КамАЗ». Коэффициент ставки — 2.12.

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