ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Красно-белый камбэк. «Динамо» не сумело воспользоваться осечкой «Зенита»
  • 18:30
    • Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»
  • 18:27
    • «Ахмат» проиграл «Химкам» на выезде
  • 18:13
    • «Краснодар» и «Уфа» объявили составы
  • 18:02
    • «Аталанта» в гостях разгромила «Эмполи»
  • 17:52
    • Гол Огбонны принес «Вест Хэму» победу над «Эвертоном»
    Все новости спорта

    Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»

    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Нижний Новгород Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Самарские «Крылья Советов» одержали домашнюю победу над «Нижним Новгородом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Счет был открыт на 36-й минуте. Зиньковский убежал в быструю атаку по левому флангу и, не сближаясь с Кечкешем, покатил мяч на Горшкова, который пробил с острого угла — Анисимов зацепил мяч, но тот полетел во вратарскую, и Сарвели головой вколотил мяч в сетку с полуметра.

    На 50-й минуте убежал Владислав Сарвели по правому флангу в контратаке после передачи из глубины поля, сместился ближе к воротам и прекрасным ударом мимо голкипера отправил мяч практически в дальнюю девятку.

    На 83-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на Сулейманове. Однако Николай Калинский с «точки» пробил выше ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Нижний Новгород 2:0
    Голы: 1:0 Владислав Сарвели (36'), 2:0 Владислав Сарвели (50') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бийль (Александр Солдатенков, 77'), Силвие Бегич, Никита Чернов, Юрий Горшков, Дмитрий Иванисеня, Danil Prutsev (Максим Витюгов, 68'), Роман Ежов (Дмитрий Кабутов, 87'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 67'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 68'), Иван Сергеев Нижний Новгород: Тимур Сулейманов, Ibrokhimhalil Yoldoshev (Кирилл Косарев, 60'), Альберт Шарипов (Артём Галаджан, 70'), Павел Могилевец (Igor Gorbunov, 46'), Илья Берковский, Nikolay Kalinskiy, Денис Ткачук, Кирилл Гоцук (Иван Миладинович, 70'), Акош Кечкеш, Алексей Козлов (Daniil Penchikov, 90'), Артур Анисимов Предупреждения: Тимур Сулейманов (58'), Igor Gorbunov (72')

    «Крылья Советов» набрали 16 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался на десятом месте. У волжан 14 очков.

    23 октября команда Игоря Осинькина сыграет на выезде против ЦСКА, а подопечные Александра Кержакова встретится на своем поле с «Краснодаром».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Рома» подъем «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сумеет ли Агаларов распечатать ворота «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры