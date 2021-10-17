«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: счет матча 2:0, обзор голов

Самарскиеодержали домашнюю победу над(2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

Счет был открыт на 36-й минуте. Зиньковский убежал в быструю атаку по левому флангу и, не сближаясь с Кечкешем, покатил мяч на Горшкова, который пробил с острого угла — Анисимов зацепил мяч, но тот полетел во вратарскую, и Сарвели головой вколотил мяч в сетку с полуметра.

На 50-й минуте убежал Владислав Сарвели по правому флангу в контратаке после передачи из глубины поля, сместился ближе к воротам и прекрасным ударом мимо голкипера отправил мяч практически в дальнюю девятку.

На 83-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на Сулейманове. Однако Николай Калинский с «точки» пробил выше ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Нижний Новгород 2:0 Голы: 1:0 Владислав Сарвели (36'), 2:0 Владислав Сарвели (50') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бийль (Александр Солдатенков, 77'), Силвие Бегич, Никита Чернов, Юрий Горшков, Дмитрий Иванисеня, Danil Prutsev (Максим Витюгов, 68'), Роман Ежов (Дмитрий Кабутов, 87'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 67'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 68'), Иван Сергеев Нижний Новгород: Тимур Сулейманов, Ibrokhimhalil Yoldoshev (Кирилл Косарев, 60'), Альберт Шарипов (Артём Галаджан, 70'), Павел Могилевец (Igor Gorbunov, 46'), Илья Берковский, Nikolay Kalinskiy, Денис Ткачук, Кирилл Гоцук (Иван Миладинович, 70'), Акош Кечкеш, Алексей Козлов (Daniil Penchikov, 90'), Артур Анисимов Предупреждения: Тимур Сулейманов (58'), Igor Gorbunov (72')

«Крылья Советов» набрали 16 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался на десятом месте. У волжан 14 очков.

23 октября команда Игоря Осинькина сыграет на выезде против ЦСКА, а подопечные Александра Кержакова встретится на своем поле с «Краснодаром».