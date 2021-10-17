«Спартак» рисковал, и этот риск был оправдан, считает Кирьяков

Бывший нападающий «Динамо»прокомментировал ничью сов 11 туре РПЛ (2:2).

«Думаю, что игра оправдала ожидания: было много борьбы на каждом участке поля. "Динамо" выглядело немного предпочтительнее во всех футбольных моментах.

У команды Шварца было больше правильных ходов в атаке. Во втором тайме, правда, отдали территорию, но, с другой стороны, использовали моменты для контратак. В одной из контратак забили второй гол.

Казалось, что все уже сделано, но "Спартак" за счет характера, за счет того, что не хотел уступать в таком принципиальном матче, сумел дважды забить и уйти от поражения. Он рисковал, и этот риск был оправдан.

По всем моментам получилось настоящее дерби, которое держало всех в напряжении до последних секунд. Считаю, что матч удался.

Потасовка? Это больше эмоции. Там подкат был. Честно говоря, до сих пор не понимаю: там как таковой грубости не было. В любом случае Захарян хотел сыграть в мяч.

Видимо, просто напряжение, которое витало на футбольном поле, и сыграло свою роль. Поэтому ребята и завелись», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает в таблице седьмое место с 11 очками, а «Динамо» располагается на третьей позиции, набрав 20 очков.