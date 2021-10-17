Кальяри — Сампдория: смотреть онлайн трансляцию 17.10.2021

В 13:30 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Кальяри» занимает 20 место с 3 очками, «Сампдория» — 16 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Кальяри» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кальяри»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кальяри» — «Сампдория». Коэффициент ставки — 1.83.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кальяри» — «Сампдория».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Кальяри» и «Сампдория» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.