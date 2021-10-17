Алания — Нефтехимик прямая трансляция 17.10.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Алания» занимает 2 место с 32 очками, «Нефтехимик» — 5 место с 30 очками.

Последний матч между собой: «Алания» — «Нефтехимик» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нефтехимик»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 2.09.

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