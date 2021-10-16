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    Уотфорд — Ливерпуль: смотреть онлайн трансляцию 16.10.2021

    Уотфорд — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

    Футбол АПЛ Уотфорд Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 14:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Уотфорд» — «Ливерпуль» в АПЛ.

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    В турнирной таблице «Уотфорд» занимает 14 место с 7 очками, «Ливерпуль» — 2 место с 15 очками.

    Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Ливерпуль» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    Календарь и таблица АПЛ

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Уотфорд»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уотфорд — Ливерпуль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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