Шрусбери Таун — Милтон-Кинс Донс прямая трансляция 16.10.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Шрусбери Таун» занимает 22 место с 8 очками, «Милтон-Кинс Донс» — 6 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Шрусбери Таун» — «Милтон-Кинс Донс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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