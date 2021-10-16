«Рубин» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 36-й минуте открыли хозяева. Бём сыграл на подборе и сделал пас к штрафной, Андерс Дрейер принял мяч, развернулся и нанёс роскошный удар в верхний угол — без шансов для Худякова.
На 66-й минуте казанцы провели атаку левым флангом, Хвича сделал пас в штрафную, Хакшабанович дошёл до лицевой и прострелил — Худяков сыграл неуверенно и выронил мяч из рук, а Герман Онугха поразил пустые ворота.
«Локо» отыграл один мяч спустя две минуты. Тикнизян сделал пас в штрафную «Рубина», Керк пяткой скинул мяч на Смолова, который в касание пробил аккуратно в дальний угол.
А в компенсированное время москвичи выиграли борьбу в центре поля, Бека-Бека сделал передачу к штрафной «Рубина», Жемалетдинова принял мяч и мощно пробил в дальний угол — Дюпин не дотянулся.
Отметим, что этот матч стал дебютным для главного тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля, который ранее сменил на посту Марко Николича.
После этого матча казанцы идут на восьмом месте в таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Локомотив» располагается на 4-м месте, у него в активе 18 очков.
В следующем туре 24 октября команда Леонида Слуцкого встретится с «Уфой» в гостях, а «Локомотив» днем позже примет «Сочи».