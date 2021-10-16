«Рубин» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

Казанскийна своем поле сыграл вничью с московским(2:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 36-й минуте открыли хозяева. Бём сыграл на подборе и сделал пас к штрафной, Андерс Дрейер принял мяч, развернулся и нанёс роскошный удар в верхний угол — без шансов для Худякова.

На 66-й минуте казанцы провели атаку левым флангом, Хвича сделал пас в штрафную, Хакшабанович дошёл до лицевой и прострелил — Худяков сыграл неуверенно и выронил мяч из рук, а Герман Онугха поразил пустые ворота.

«Локо» отыграл один мяч спустя две минуты. Тикнизян сделал пас в штрафную «Рубина», Керк пяткой скинул мяч на Смолова, который в касание пробил аккуратно в дальний угол.

А в компенсированное время москвичи выиграли борьбу в центре поля, Бека-Бека сделал передачу к штрафной «Рубина», Жемалетдинова принял мяч и мощно пробил в дальний угол — Дюпин не дотянулся.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Локомотив 2:1 Голы: 1:0 Андерс Драйер (36'), 2:0 German Onugkha (66'), 2:1 Фёдор Смолов (68') Рубин: Юрий Дюпин, Георгий Зотов, Филип Уремович, Монтассар Тальби, Илья Самошников, Оливер Абильгор, In-Beom Hwang (Михаил Костюков, 90'), Андерс Драйер (Солтмурад Бакаев, 72'), Сеад Хакшабанович, Хвича Кварацхелия, German Onugkha (Иван Игнатьев, 78') Локомотив: Фёдор Смолов, M.Petrov (Рифат Жемалетдинов, 46'), Алексис Бека, Константин Марадишвили, Гирано Керк, Даниил Куликов (Faustino Anjorin, 71'), Наяир Тикнизян (Дмитрий Рыбчинский, 88'), Пабло, Дмитрий Баринов, Максим Ненахов (Дмитрий Живоглядов, 46'), Daniil Khudyakov Предупреждения: Алексис Бека (8'), M.Petrov (21'), Монтассар Тальби (39'), Илья Самошников (75')

Отметим, что этот матч стал дебютным для главного тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля, который ранее сменил на посту Марко Николича.

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча казанцы идут на восьмом месте в таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Локомотив» располагается на 4-м месте, у него в активе 18 очков.

В следующем туре 24 октября команда Леонида Слуцкого встретится с «Уфой» в гостях, а «Локомотив» днем позже примет «Сочи».