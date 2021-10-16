Норвич Сити — Брайтон энд Хоув Альбион: смотреть онлайн трансляцию 16.10.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 20 место с 1 очком, «Брайтон энд Хоув Альбион» — 6 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 1.89.

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