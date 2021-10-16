Милан — Верона прямая трансляция 16.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Милан» занимает 2 место с 19 очками, «Верона» — 12 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Верона» — «Милан» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Милан»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Верона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

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