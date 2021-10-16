Мидлсбро — Питерборо Юнайтед прямая трансляция 16.10.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Мидлсбро» занимает 16 место с 12 очками, «Питерборо Юнайтед» — 23 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Питерборо Юнайтед» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мидлсбро» — «Питерборо Юнайтед».

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