Клермон — Лилль прямая трансляция 16.10.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

В турнирной таблице «Клермон» занимает 15 место с 10 очками, «Лилль» — 7 место с 14 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Клермон» — «Лилль». Коэффициент ставки — 1.79.

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