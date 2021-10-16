Гисдоль: Ничья с «Рубином» — заслуженный результат. Ощущаем ее, как победу

Главный тренер «Локомотива»подвел итог выездного матча 11-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).

Москвичи ушли от поражения в Казани в компенсированное время.

«Игра была очень волнительной, необузданной. Мы проигрывали 0:2, что было для нас болезненно. Мы показали сумасшедшую силу воли, проявили характер.

Ничья — заслуженный результат. Ощущаем её, как победу. Я сохранял спокойствие, но мне было жалко команду. Мы упустили очень много голевых моментов.

Тяжело вернуться в игру, когда проигрываешь 0:2. В перерыве настроил команду, вернул огонь, постарался их мотивировать. Поэтому я очень рад, что ребята правильно меня поняли и восприняли.

Команда играла смело, но это нормально, когда в команде происходят изменения. Очень открытый футбол. Надеюсь, что в следующих матчах мы будем позволять меньше моментов создавать сопернику.

Но основная часть нашей философии — прессинговать высоко, играть рискованно. Мне бы хотелось, чтобы мы всегда владели мячом больше соперника.

Главное, как мы реагируем на отбор мяча, что мы с ним делаем. Мы должны играть активнее после отбора мяча.

Керк провёл отличную игру. Помогал нам доходить до штрафной соперника. Я доволен им. Для меня команда — не 11 игроков, а все, кто находятся в моем распоряжении.

Когда много игроков высокого уровня, можно делать замены рано. Чтобы придать команде новый импульс. Игроки, вышедшие на замену, сыграли отлично. Они помогли нам атаковать», — сказал Гисдоль «Чемионата».

После этого матча «Локомотив» располагается на 4-м месте, у него в активе 18 очков.