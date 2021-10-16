Флитвуд Таун — Кру Александра: смотреть онлайн трансляцию 16.10.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Флитвуд Таун» занимает 20 место с 10 очками, «Кру Александра» — 23 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Кру Александра» — «Флитвуд Таун» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Флитвуд Таун» — «Кру Александра».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Флитвуд Таун» и «Кру Александра» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.