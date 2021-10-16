Астон Вилла — Вулверхэмптон: смотреть онлайн трансляцию 16.10.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 10 место с 10 очками, «Вулверхэмптон» — 12 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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