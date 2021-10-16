Арсенал Тула — Зенит: смотреть онлайн трансляцию 16.10.2021

В 14:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате России по футболу.

В турнирной таблице «Арсенал Тула» занимает 14 место с 9 очками, «Зенит» — 1 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Арсенал Тула» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Зенит»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Зенит». Коэффициент ставки — 2.34.

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