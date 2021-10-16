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    Акжайык — Туран: смотреть онлайн трансляцию 16.10.2021

    Акжайык — Туран: онлайн-трансляция матча начнется в 12:00

    Футбол
    В 12:00 начнётся прямая трансляция матча «Акжайык» — «Туран» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Туран» — «Акжайык» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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