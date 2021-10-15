Жирков заявил о готовности продолжить карьеру

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита»заявил, что пока не планирует завершать карьеру, несмотря на то, что после минувшего сезона до сих пор находится в статусе свободного агента.

«У меня была достаточно серьезная травма после чемпионата Европы — полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Курс восстановления занимает 3-4 месяца. Сейчас уже тренируюсь потихоньку. Все нормально. Дальше будем думать.

Зимой жду предложений. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть (смеется). Еще годик точно поиграть можно было бы . После тяжелых травм всегда хочется вернуться.

Сейчас у меня тренировки занимают всего несколько часов в день, остальное время уделяю детям и семье. Классно и без футбола, но я мог бы еще год поиграть.

Пока не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Может быть, буду тренером, а может, буду просто отдыхать. Надо учиться. Интересно детей тренировать», — рассказал Жирков в интервью программе «Сычев подкаст».