ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа» обыграла «Детройт» в сумасшедшем матче НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров набрал четыре очка, «Питтсбург» уступил «Флориде»
  • 09:02
    • Жирков заявил о готовности продолжить карьеру
  • 08:09
    • Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина выиграла у Перу
    Все новости спорта

    Жирков заявил о готовности продолжить карьеру

    Футбол Зенит ЦСКА Спартак Локомотив РПЛ Футбол России Сборная России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков заявил, что пока не планирует завершать карьеру, несмотря на то, что после минувшего сезона до сих пор находится в статусе свободного агента.

    Юрий Жирков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Жирков

    «У меня была достаточно серьезная травма после чемпионата Европы — полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Курс восстановления занимает 3-4 месяца. Сейчас уже тренируюсь потихоньку. Все нормально. Дальше будем думать.

    Зимой жду предложений. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть (смеется). Еще годик точно поиграть можно было бы. После тяжелых травм всегда хочется вернуться.

  • Жирков: Просил Абрамовича о переходе в «Спартак», но отпустили только в «Анжи»
  • Читайте по теме

    • Сейчас у меня тренировки занимают всего несколько часов в день, остальное время уделяю детям и семье. Классно и без футбола, но я мог бы еще год поиграть.

    Пока не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Может быть, буду тренером, а может, буду просто отдыхать. Надо учиться. Интересно детей тренировать», — рассказал Жирков в интервью программе «Сычев подкаст».

    Интервью с Юрием Жирковым
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли сенсационный «Анже» очки у ПСЖ?
  • ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сможет ли «Заря» отобрать очки у «Шахтера»?
  • «Шахтер» Донецк — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «МЮ» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс 15 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Анахайм — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры