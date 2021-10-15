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    Сан-Паулу — Сеара прямая трансляция 15.10.2021, смотреть онлайн

    Сан-Паулу — Сеара: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сан-Паулу» — «Сеара» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Сеара» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Паулу — Сеара.

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