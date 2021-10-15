Оздоев: У нас в России почему-то завышенная самооценка во всех видах спорта

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказал мнение об уровне российского футбола.

«На все домашние матчи "Зенита" хожу. Сегодня я травмирован, завтра не дай бог кто-нибудь другой, но мы должны быть одним целым и поддерживать друг друга, заходить в раздевалку.

На то мы и команда. Очень переживаю и болею за нее. Расстраиваюсь и радуюсь вместе со всеми. И когда "Сочи" проиграли, и когда у "Мальме" заслуженно выиграли.

В Лигу чемпионов плохие команды не попадают. Хотя "Шерифу", считаю, везет, при всем уважении. ЦСКА тоже у "Реала" в Мадриде выигрывал. В данный конкретный день любая команда может обыграть любую.

Но это не значит, что сейчас "Шериф" обязательно выйдет из группы и выиграет Лигу чемпионов или что его надо ставить в пример российским клубам.

Мое мнение — в нашем футболе происходят большие изменения. Круто, когда в той же сборной появляется много молодых ребят. Смотришь и радуешься. И немного завидуешь, какие они молодые.

Есть странное ощущение от того, что впервые в карьере так долго не играете. Но я говорю парням — самое главное, что мы на первом месте, в Лиге чемпионов есть победа. Так что — все хорошо.

Нужно быть на позитиве. А потом стараться помочь команде на поле добиться результата. Круто же стать четырехкратными чемпионами подряд. И выйти в плей-офф еврокубков.

В этом сезоне у нас нет таких жутких проблем с ковидом и травмами, как год назад.

При этом, глядя на наши результаты, многие не понимали сути: когда у тебя нет 4-5 игроков основы, выходят совсем молодые, как ты будешь конкурировать с "Брюгге", "Лейпцигом" и так далее?

Сейчас все умеют играть, а у нас в России почему-то завышенная оценка во всех видах спорта. Не знаю, с чем это связано.

Мы должны реально смотреть на вещи. И понимать, что на любой результат, которых, добиваются клуб или сборная стоит смотреть с позитивом.

Мы не входим в топ-10 лучших сборных мира, от которых можно требовать всего. Дай бог, чтобы мы были в топ-30. Думаю, на данном этапе требовать невозможного неправильно», — сказал Оздоев «Матч ТВ».