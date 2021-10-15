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    Орлов: Какая разница, кто капитан сборной? У нас сейчас нет харизматичной личности

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    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что не видит ничего плохого в том, что у сборной России в каждом матче новый капитан.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что «капитанская повязка — просто тряпочка».

    «Карпин сказал, что это просто тряпица. Он не придает ей большой значимости. Да, у нас были капитаны, был Игорь Нетто, в хоккее был Борис Михайлов. В командах капитан — всегда проводник, первый помощник главного тренера, который на футбольном поле будет подсказывать все идеи, которые закладываются, поддерживать игровую дисциплину.

    Но у нас нет сейчас такой харизматической личности. И Карпин пошел по этому пути. Он себя оправдывает пока, этот путь. Какая разница нам, кто капитан, по большому счету?

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    • Все думают, что капитан команды — это обычно самый опытный игрок или самый уважаемый человек. Но у нас в команде пока такого нет. Поэтому они и передают повязку, как эстафетную палочку. А для того же Сутормина, мне кажется, это был дополнительный мотив. Поэтому он так трудился, старался. И это помогло команде, в конце концов.

    Все, что делает главный тренер, должно идти на пользу результатам. И они есть. Поэтому его эксперимент пока удается», — приводит слова Орлова Sport24.

    Напомним, сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

    В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

    В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

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