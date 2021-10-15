Орлов: Какая разница, кто капитан сборной? У нас сейчас нет харизматичной личности

Известный комментаторпризнался, что не видит ничего плохого в том, что у сборной России в каждом матче новый капитан.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что «капитанская повязка — просто тряпочка».

«Карпин сказал, что это просто тряпица. Он не придает ей большой значимости. Да, у нас были капитаны, был Игорь Нетто, в хоккее был Борис Михайлов. В командах капитан — всегда проводник, первый помощник главного тренера, который на футбольном поле будет подсказывать все идеи, которые закладываются, поддерживать игровую дисциплину.

Но у нас нет сейчас такой харизматической личности. И Карпин пошел по этому пути. Он себя оправдывает пока, этот путь. Какая разница нам, кто капитан, по большому счету?

Все думают, что капитан команды — это обычно самый опытный игрок или самый уважаемый человек. Но у нас в команде пока такого нет. Поэтому они и передают повязку, как эстафетную палочку. А для того же Сутормина, мне кажется, это был дополнительный мотив. Поэтому он так трудился, старался. И это помогло команде, в конце концов.

Все, что делает главный тренер, должно идти на пользу результатам. И они есть. Поэтому его эксперимент пока удается», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.