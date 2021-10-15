Бёртон Альбион — Моркам прямая трансляция 15.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Бёртон Альбион» занимает 11 место с 16 очками, «Моркам» — 13 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Моркам» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бёртон Альбион» — «Моркам».

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