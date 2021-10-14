Шварц: Хочу, чтобы другие команды мечтали играть, как «Динамо»

Главный тренер «Динамо»рассказал, какие цели ставит перед командой.

«Я бы хотел, чтобы другие команды смотрели на нас и говорили: "Мы хотим играть, как Динамо".

Нам важно грамотно встроить тех футболистов, которые у нас есть, в нашу игровую схему, чтобы добиться необходимых результатов. Нам важен стиль, который мы проповедуем и по которому 'Динамо' теперь узнают.

Какие игры считаю лучшими? Если говорить об этом сезоне, то в первую очередь мне в голову приходит матч против 'Локомотива'. Мы очень хорошо сыграли, доминировали на протяжении всего второго тайма.

Также здорово провели встречу против 'Рубина'. В прошлом сезоне у нас тоже были хорошие игры. Сейчас нужно дойти до такого уровня, когда у нас появится стабильность в достижении положительного результата.

Больше всего нравится в команде прямо сейчас профессиональное отношение к делу. Я очень ценю готовность ребят полностью выкладываться в тренировочном процессе. Они готовы отдавать все, что у них есть, для достижения высокого результата.

В первую очередь мы должны в каждом компоненте становиться еще лучше. Если говорить об обороне, то нам нужно улучшить прессинг и контрпрессинг.

В атаке нужно развивать вертикальную игру, совершенствовать игру при владении мячом, находить больше свободных зон на половине поля соперника, оттачивать игру в контратаках, быть вариативными.

Мы проделали большой объем работы, но дальше нужно уделять внимание тонкостям. Наша каждодневная усердная работа должна рано или поздно принести свои плоды в виде стабильности, высокого качества игры и побед.

Я знаю, что все очень сильно ждут трофеев. И я могу обещать, что мы каждый день будем полностью отдаваться игре, чтобы добиться этой цели», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.