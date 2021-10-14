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    Коринтианс — Флуминенсе прямая трансляция 14.10.2021, смотреть онлайн

    Коринтианс — Флуминенсе: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 начнётся прямая трансляция матча «Коринтианс» — «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Коринтианс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коринтианс» — «Флуминенсе».

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