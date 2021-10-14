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    Интернасьонал — Америка Минейро: смотреть онлайн трансляцию 14.10.2021

    Интернасьонал — Америка Минейро: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Интернасьонал» — «Америка Минейро» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Америка Минейро» — «Интернасьонал» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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