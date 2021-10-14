Гисдоль: Испытываю позитивные эмоции от знакомства с «Локомотивом»

Новый главный тренер «Локомотива»поделился своими первыми впечатлениями от работы с командой.

«Я хорошо долетел, в клубе меня приняли тоже хорошо. Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом.

Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях.

Смотрели уже видео, чтобы показать команде, в каком направлении развиваться. Уже скоро матч, что хорошо. Приходится начинать без раскачки.

Конечно, наша цель в том, чтобы добиться максимального результата», — сказал Гисдоль в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч «Локомотив» проведет против «Рубина» 16 октября, начало в 18:25 (мск).