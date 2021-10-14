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    Гисдоль: Испытываю позитивные эмоции от знакомства с «Локомотивом»

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    Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился своими первыми впечатлениями от работы с командой.

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    «Я хорошо долетел, в клубе меня приняли тоже хорошо. Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом.

    Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях.

    Смотрели уже видео, чтобы показать команде, в каком направлении развиваться. Уже скоро матч, что хорошо. Приходится начинать без раскачки.

    Конечно, наша цель в том, чтобы добиться максимального результата», — сказал Гисдоль в эфире «Матч ТВ».

    Следующий матч «Локомотив» проведет против «Рубина» 16 октября, начало в 18:25 (мск).

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