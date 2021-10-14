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    Боливия — Парагвай: смотреть онлайн трансляцию 14.10.2021

    Боливия — Парагвай: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Боливии Сборная Парагвая Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Боливия» — «Парагвай» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Парагвай» — «Боливия» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боливия» — «Парагвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боливия» — «Парагвай».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Боливия» и «Парагвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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