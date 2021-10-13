Томь — Олимп-Долгопрудный прямая трансляция 13.10.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Томь» занимает 15 место с 18 очками, «Олимп-Долгопрудный» — 13 место с 20 очками.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Томь» — «Олимп-Долгопрудный» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Томь»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Томь — Олимп-Долгопрудный.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение:
Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Томь — Олимп-Долгопрудный.