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    Томь — Олимп-Долгопрудный прямая трансляция 13.10.2021, смотреть онлайн

    Томь — Олимп-Долгопрудный: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

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    В 14:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Томь» — «Олимп-Долгопрудный» в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    В турнирной таблице «Томь» занимает 15 место с 18 очками, «Олимп-Долгопрудный» — 13 место с 20 очками.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Томь» — «Олимп-Долгопрудный» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Томь»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Томь — Олимп-Долгопрудный.

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