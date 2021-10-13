КамАЗ — Енисей: смотреть онлайн трансляцию 13.10.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «КамАЗ» занимает 9 место с 23 очками, «Енисей» — 16 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Енисей» — «КамАЗ» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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