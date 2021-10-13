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    Факел — СКА-Хабаровск прямая трансляция 13.10.2021, смотреть онлайн

    Факел — СКА-Хабаровск: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

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    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Факел» — «СКА-Хабаровск» в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    В турнирной таблице «Факел» занимает 4 место с 30 очками, «СКА-Хабаровск» — 5 место с 28 очками.

    Последний матч между собой: «Факел» — «СКА-Хабаровск» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Факел»).

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