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    Акрон — Алания: смотреть онлайн трансляцию 13.10.2021

    Акрон — Алания: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

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    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Акрон» — «Алания» в очередном туре ФНЛ.

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    В турнирной таблице «Акрон» занимает 10 место с 22 очками, «Алания» — 2 место с 32 очками.

    Последний матч между собой: «Акрон» — «Алания» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Акрон» — «Алания». Коэффициент ставки — 2.10.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Алания»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Акрон — Алания.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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