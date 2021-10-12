Сутормин призвал не критиковать Дзюбу

Капитан сборной России в игре против Словении (2:1) Алексей Сутормин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не играть за национальную команду в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Допускаю, что у Артема были объективные причины. Раз он решил поступить именно так, значит, по его мнению, все сделал правильно. Надо принять выбор Дзюбы и двигаться дальше .

Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артем набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали.

Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать свое состояние», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.