Сербия U21 — Франция U21: смотреть онлайн трансляцию 12.10.2021

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Франция U21»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сербия U21» — «Франция U21».

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