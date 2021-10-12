Сан-Марино — Андорра: смотреть онлайн трансляцию 12.10.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Сан-Марино» занимает 6 место с 0 очками, «Андорра» — 5 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Андорра» — «Сан-Марино» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Андорра»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Марино» — «Андорра». Коэффициент ставки — 4.20.

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