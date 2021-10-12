Польша U21 — Сан-Марино U21: смотреть онлайн трансляцию 12.10.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Польша U21» — «Сан-Марино U21».

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Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.