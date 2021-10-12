ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Словения — РоссияСтыки гарантированы. Победа в Мариборе вывела Россию в лидеры группы
  • 08:50
    • Медведев обыграл Краиновича и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
  • 12:54
    • Точилин покинул пост главного тренера «Кубани»
  • 12:45
    • Российских болельщиков избили после матча со Словенией
  • 11:35
    • Головин возобновил тренировки по индивидуальной программе
  • 11:04
    • Карпин спел песню «Валера, Валера» после победы над Словенией
    Все новости спорта

    Норвегия U21 — Эстония U21: смотреть онлайн трансляцию 12.10.2021

    Норвегия U21 — Эстония U21: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2023 U21
    В 19:00 начнётся прямая трансляция матча «Норвегия U21» — «Эстония U21» в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Эстония U21» — «Норвегия U21» 0:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвегия U21» — «Эстония U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Норвегия U21» — «Эстония U21».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Норвегия U21» и «Эстония U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить Венгрии больше двух мячей?
  • Англия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сохранят ли россияне ворота «сухими» в матче с Литвой?
  • Литва U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Останется ли Финляндия на четвертом месте в группе?
  • Казахстан — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Англия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Литва U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Дания — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры