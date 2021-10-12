Норвегия U21 — Эстония U21: смотреть онлайн трансляцию 12.10.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Эстония U21» — «Норвегия U21» 0:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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