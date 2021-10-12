Нидерланды U21 — Уэльс U21 прямая трансляция 12.10.2021, смотреть онлайн

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нидерланды U21»).
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